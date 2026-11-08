Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

N. Bustos - статистика

Санта-Фе
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 18 тур
Санта-Фе
5 : 0
08.11.2026
Депортиво Пасто
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
0 : 4
13.11.2022
Сан-Паулу
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.11.2022
Интернасьонал
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
3 : 1
05.11.2022
Сан-Паулу
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
02.11.2022
Атлетико Минейро
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
0 : 0
16.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.10.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
4 : 0
26.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
0 : 2
18.09.2022
Сан-Паулу
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
1 : 1
11.09.2022
Коринтианс
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
0 : 1
28.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
1 : 0
22.08.2022
Сан-Паулу
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
3 : 0
14.08.2022
Брагантино
Был в запасе
Главные новости
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
23:36
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
23:25
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
23:21
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
22:41
3
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
21:30
2
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
20:55
23
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
14
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+