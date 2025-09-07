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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Филип Мрзляк
Новости
€ 350 тыс
Филип Мрзляк - новости
Уфа
16 апреля 1993 (33), Загреб
#24 | Полузащитник
175 см
Хорватия
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Фото
Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
Хорват из «Уфы» признался в любви к России
2025.09.07 10:00
Агент Мрзляка: «Ведем переговоры с тремя российскими клубами»
2022.06.06 14:00
2
Агент Мрзляка: «Два клуба РПЛ сделали конкретные предложения о покупке Филипа»
2022.05.31 19:57
Официально: Мрзляк и Милетич ушли из «Уфы»
2022.05.30 15:43
1
Все легионеры покинут «Уфу» после вылета из РПЛ
2022.05.30 13:39
1
Агент: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, Мрзляк уйдет с вероятностью в 99 процентов»
2022.04.26 10:23
Газизов – об интересе ЦСКА к Мрзляку: «На нас никто не выходил, но философия «Уфы» в том, что мы не удерживаем игроков»
2021.05.06 19:20
Полузащитник «Уфы» Мрзляк может перейти в ЦСКА. Он забил москвичам на выходных
2021.05.04 21:19
5
Мрзляк, Хлусевич, Ильин – в символической сборной 26-го тура РПЛ по версии Opta
2021.04.20 13:27
1
Видео
Мрзляк: «Уфа» в матче с «Ахматом» попробовала нечто новое, получилось здорово. Стукалов добавил мотивации, много говорит с нами»
2021.04.11 11:11
1
Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей
2020.12.06 13:05
2
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