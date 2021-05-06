Газизов – об интересе ЦСКА к Мрзляку: «На нас никто не выходил, но философия «Уфы» в том, что мы не удерживаем игроков»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на новость о желании ЦСКА подписать полузащитника башкирской команды Филипа Мрзляка.

«На нас из ЦСКА насчет Филипа никто не выходил. Это я могу сказать точно.

Готовы ли мы продать его летом? Философия «Уфы» такая, что мы никогда не удерживаем игроков. Я считаю, что на сегодняшний день это верная философия для нас», – сказал Газизов.