Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Филип Мрзляк - статистика

Уфа
16 апреля 1993 (33), Загреб
#24 | Полузащитник
175 см
Хорватия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
19
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Урал
0 : 0
12.04.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа
1 : 1
06.04.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Енисей
1 : 0
28.03.2026
Уфа
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Уфа
2 : 1
21.03.2026
Волга
73' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа
2 : 0
15.03.2026
Сокол
69' - 90'
74'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Шинник
1 : 0
09.03.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
64' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
1 : 2
16.11.2025
Арсенал
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Уфа
3 : 0
03.11.2025
Енисей
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
2 : 0
20.10.2025
Уфа
1' - 18'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
11.10.2025
Уфа
1' - 67'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Уфа
0 : 0
04.10.2025
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
0 : 0
28.09.2025
Челябинск
62' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
1' - 53'
21'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
1' - 70'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
4 : 0
30.08.2025
Чайка
1' - 64'
37'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
39' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 0
16.08.2025
Родина
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
75' - 90'
80'
Главные новости
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
4
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+