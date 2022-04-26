Агент: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, Мрзляк уйдет с вероятностью в 99 процентов»

Марсель Качинари, агент полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, высказался о будущем своего клиента.

– Сразу хочу отметить, что давления от Хорватской федерации футбола нет, ноль давления. Что касается будущего, если «Уфа» останется в РПЛ, Филип не уйдет из клуба. Но все надо будет обсуждать.

Если же «Уфа» вылетит, Филипу будет очень сложно остаться в клубе. В таком случае с вероятностью 99 процентов Мрзляк уйдет.

— Есть ли уже какие-то предложения?

— Нет, мы не разговариваем сейчас с другими клубами. Филип полностью сконцентрирован на оставшихся в сезоне матчах. И я очень надеюсь, что «Уфа» все же останется в Премьер-лиге.

Мрзляк провел 23 матча в этом сезоне, отдал 4 ассиста.

Контракт с «Уфой» рассчитан до 2023 года.

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