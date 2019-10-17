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Алания
Азамат Засеев
Новости
Азамат Засеев - новости
Алания
Завершил карьеру
29 апреля 1988 (38)
#13 | Полузащитник
179 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Засеев: «В «Уфе» Зинченко тренировался больше, чем нужно. За это его штрафовали»
2019.10.17 20:31
10
«Уфа» расторгла контракт с Засеевым. Он перейдет в «Аланию»
2019.08.01 13:16
Засеев рассказал, что Дзюба обсуждал с ним свой переход в «Уфу»
2018.01.16 16:32
8
Засеев: «Пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не упаду, если меня не задевают»
2017.04.09 17:38
22
Видео
«Уфа» впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России благодаря голу Засеева
2017.03.01 19:50
5
Кубок России. «Уфа» победила «Анжи» в первом матче под руководством Семака
2017.03.01 18:52
7
Видео
Засеев: «Штрафы за мат? Не знаю, как теперь Сафрониди будет общаться с людьми»
2017.01.21 12:19
13
Засеев: «Работу с Гончаренко все футболисты запомнят навсегда»
2017.01.13 10:06
7
Засеев: «С приходом Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось»
2017.01.13 06:57
1
Засеев: «Футболисты «Уфы» сделают все, о чем будет требовать Семак»
2016.12.30 17:45
Полузащитник «Уфы» сравнил Гончаренко с Конте
2016.12.16 18:40
Засеев: «Информация об уходе Гончаренко в ЦСКА – это слухи»
2016.12.01 06:56
2
Засеев: «В гости к «Зениту» поедем за победой»
2016.11.27 11:44
5
Засеев: «Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны»
2016.11.13 10:43
1
Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу»
2016.10.23 10:15
4
Засеев: «Спартак» и после матча с «Уфой» сетовал на судейство»
2016.10.09 23:02
8
Засеев: «После прихода Гончаренко перестраиваем игру»
2016.08.26 21:15
Юрченко скоро вернется в общую группу
2015.10.07 17:25
Капитан «Уфы» Засеев успешно прооперирован
2015.10.05 18:49
«Краснодар» пожелал скорейшего выздоровления капитану «Уфы»
2015.10.05 11:22
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Засеев выбыл до конца года
2015.10.05 08:56
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Засеев: «Надеюсь, что «Уфу» наконец-то прорвет»
2015.10.04 07:54
Засеев: «Паники в команде нет, потому что можем играть лучше»
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