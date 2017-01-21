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    Засеев: «Штрафы за мат? Не знаю, как теперь Сафрониди будет общаться с людьми»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением по поводу введения главным тренером башкирского клуба Сергеем Семаком штрафов за использование нецензурных слов. По мнению игрока, у хавбека Николая Сафрониди, который любит употреблять матерные выражения, теперь могут возникнуть проблемы с общением.

    «Я лично только за. Правда не знаю, как теперь Сафрониди будет общаться с людьми, у него через каждое слово мат-перемат», – сказал Засеев.

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.01.2017 12:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      АЛЕКСАНДР_СЕРГЕЕВИЧ 23 января 2017, 09:29

      Думаю, эта функция введена лишь для того, чтоб игроки, будучи не готовыми к полному исключению мата из своих речей, раздражались лишь по этому поводу, а не по тому, что Семак тренеть не умеет)

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 января 2017, 16:53

      Сафронкин өйрәнергә кәрәк неприлично выражается ғына башҡорт телендә). Тогда все проблемы сразу отпадут, как ағзаһы моржовый в зимнюю стужу. С ув.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 21 января 2017, 15:58

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 21 января 2017, 15:42

      ахахах) русские этим и отличаются

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 21 января 2017, 15:32

      Представители «Зенита» встретились с агентом Раноккии

      -1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 21 января 2017, 15:24

      хорошая обстановка в команде! Молодцы!))) Провести вторую часть чемпионата не хуже первой!

      0
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 21 января 2017, 14:34

      интересны расценки )))))

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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 21 января 2017, 14:31

      "Он с села, ему можно" (С) :D

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 января 2017, 14:11

      ахаха, угарное видео, там каждый кивает на каждого и называет его сапожником

      напрашивается вывод, что мат-перемат в команде перешел все границы, поэтому Семак и решил пойти на крайние меры

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      Рейтинг: +5113

      hunta 21 января 2017, 14:06

      ..Ну, просто будет общаться платно.....

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