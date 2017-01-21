Засеев: «Штрафы за мат? Не знаю, как теперь Сафрониди будет общаться с людьми»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением по поводу введения главным тренером башкирского клуба Сергеем Семаком штрафов за использование нецензурных слов. По мнению игрока, у хавбека Николая Сафрониди, который любит употреблять матерные выражения, теперь могут возникнуть проблемы с общением.

«Я лично только за. Правда не знаю, как теперь Сафрониди будет общаться с людьми, у него через каждое слово мат-перемат», – сказал Засеев.