Капитан «Уфы» Засеев успешно прооперирован

Капитан «Уфы» защитник Азамат Засеев, получивший тяжелую травму в матче минувшего тура чемпионата России против «Краснодара», успешно перенес операцию на правой ноге.

«Капитан футбольного клуба «Уфа» Азамат Засеев прооперирован в больнице №3 города Уфы. Операция продолжалась 3.5 часа, самочувствие спортсмена – удовлетворительное», – сообщается на официальном сайте клуба.

По словам врачей Засеев будет выписан из больницы к концу этой недели, а на полноценное восстановление после перелома большой берцовой кости со смещением уйдет около трех-четырех месяцев.