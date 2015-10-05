Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Капитан «Уфы» Засеев успешно прооперирован

    Капитан «Уфы» защитник Азамат Засеев, получивший тяжелую травму в матче минувшего тура чемпионата России против «Краснодара», успешно перенес операцию на правой ноге.

    «Капитан футбольного клуба «Уфа» Азамат Засеев прооперирован в больнице №3 города Уфы. Операция продолжалась 3.5 часа, самочувствие спортсмена – удовлетворительное», – сообщается на официальном сайте клуба.

    По словам врачей Засеев будет выписан из больницы к концу этой недели, а на полноценное восстановление после перелома большой берцовой кости со смещением уйдет около трех-четырех месяцев.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997045
    numo444479
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+