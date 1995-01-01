Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Уфа» расторгла контракт с Засеевым. Он перейдет в «Аланию»

    «Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Азаматом Засеевым по просьбе игрока.

    Футболист продолжит карьеру в «Алании».

    «Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведенные в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках.

    Мы желаем тебе успехов в «Алании» и главное – верь в себя, у тебя все получится», – говорится в заявлении башкирского клуба.

    • Засеев перешел в «Уфу» из «Беслан-ФАЮР» в январе 2011 года.
    • В составе уфимцев 31-летний россиянин провел 160 официальных матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru