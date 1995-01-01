«Уфа» расторгла контракт с Засеевым. Он перейдет в «Аланию»

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Азаматом Засеевым по просьбе игрока.
Футболист продолжит карьеру в «Алании».
«Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведенные в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках.
Мы желаем тебе успехов в «Алании» и главное – верь в себя, у тебя все получится», – говорится в заявлении башкирского клуба.
- Засеев перешел в «Уфу» из «Беслан-ФАЮР» в январе 2011 года.
- В составе уфимцев 31-летний россиянин провел 160 официальных матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.