«Уфа» расторгла контракт с Засеевым. Он перейдет в «Аланию»

«Уфа» объявила о расторжении контракта с полузащитником Азаматом Засеевым по просьбе игрока.

Футболист продолжит карьеру в «Алании».

«Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведенные в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках.

Мы желаем тебе успехов в «Алании» и главное – верь в себя, у тебя все получится», – говорится в заявлении башкирского клуба.