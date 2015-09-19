Засеев: «Паники в команде нет, потому что можем играть лучше»

Полузащитник «Уфы« Азамат Засеев рассказал о причинах неудачной игры и выразил уверенность, что команде по силам исправить незавидное турнирное положение.

«Все наши последние игры делятся на какие-то отдельные части. Матч с «Уралом» мы начали агрессивно, но этот гол на 10-й минуте нас надломил. Кое-как собрались, провели атаки. Забей Стоцкий, все ведь могло сложиться совсем по другому. Мы свои моменты не реализовали, они забили. Естественно есть в игре изъяны, есть к чему стремиться, мы это знаем и будем стараться исправляться, иначе и быть не может.

Нужно, чтобы прорвало. Моменты есть, нужно действовать более хладнокровно. Забьем мяч, выиграем и уверенности нам это придаст. Будет совсем другая «Уфа». Сейчас мы немного закрепощены, эта ситуация начинает давить.

Паники нет, но есть угрюмое внутреннее состояние. Нет настроения. Но вообще-то мы все спортсмены-профессионалы, должны забывать прошлые игры и готовиться к следующим. В футболе следующая игра всегда самая важная, с кем бы ты не играл.

Не паникуем, потому что можем лучше. Если бы не могли, то другое дело. Но мы можем, мы это доказали в том сезоне, в позапрошлом. Хорошая команда показывает насколько она хороша как раз в таких ситуациях, когда вылезает из подобных ям. Постараемся это сделать уже в ближайшем матче с «Тереком», – поообещал Засеев.