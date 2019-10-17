Засеев: «В «Уфе» Зинченко тренировался больше, чем нужно. За это его штрафовали»

Бывший игрок «Уфы» Азамат Засеев рассказал, что нынешнего футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко в Уфе штрафовали. Украинец выполнял больший объем тренировочной работы, чем разрешалось.

– Когда Александр Зинченко пришел в «Уфу», ты, глядя на него, мог предположить, что через несколько лет он будет разрывать в АПЛ?

– Так мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шел к этой цели. Зинченко – очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его трудоспособность.

Его Евгений Перевертайло (бывший главный тренер «Уфы» – прим. «Бомбардир») даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: «Окей, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться».

В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. При всем при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поет прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба.