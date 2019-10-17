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  • Засеев: «В «Уфе» Зинченко тренировался больше, чем нужно. За это его штрафовали»

Засеев: «В «Уфе» Зинченко тренировался больше, чем нужно. За это его штрафовали»

17 октября 2019, 20:31
10

Бывший игрок «Уфы» Азамат Засеев рассказал, что нынешнего футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко в Уфе штрафовали. Украинец выполнял больший объем тренировочной работы, чем разрешалось.

– Когда Александр Зинченко пришел в «Уфу», ты, глядя на него, мог предположить, что через несколько лет он будет разрывать в АПЛ?

– Так мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шел к этой цели. Зинченко – очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его трудоспособность.

Его Евгений Перевертайло (бывший главный тренер «Уфы» – прим. «Бомбардир») даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: «Окей, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться».

В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. При всем при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поет прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба.

  • Украина с Зинченко в составе на этой неделе вышла на Евро-2020.
  • Игрок на главном стадионе Украины сделал предложение своей девушке Владе Седан.
  • В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел шесть матчей.

Источник: официальный сайт «Алании»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Алания Манчестер Сити Засеев Азамат Зинченко Александр
Комментарии (10)
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Babon01
1571337317
Ха ха ха! Какую всё-таки чушь несут люди! Я просто охреневаю ! Игрочишьки!
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Давид59
1571338586
Вот читаю, что про него тренер пишет и охреневаю. Какую чушь несёт. Я понимаю - его воспитанник. Но это слишком слащаво, даже для резюме не годится.
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portero
1571341877
Молодца, добился чего хотел..
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justozavr
1571343007
Влада седаан! Баклажан
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Niko
1571370030
Вот поэтому и идёт вперёд. Главное поскорее ему стать стабильным игроком основы. А то забрался высоко, бесспорно, но всего матчей он сыграл не так много.
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Рубинище
1571394041
Наши футболисты еще на тренировках халтурят. какие сверх нормы-поэтому Зинченко в ман- сити а наши только для рпл годятся
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El_Chori
1571455310
Blyat', что???? ВЛАДА СЕДАН??!!xDDDDDD АХААХАХАХАХ
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