Засеев: «Надеюсь, что «Уфу» наконец-то прорвет»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев накануне матча 11-го тура чемпионата РФПЛ против «Краснодара» высказал надежду, что его команде наконец-то удастся порадовать своих болельщиков.

«На игру с «Краснодаром» команда настраивается очень даже по-боевому в связи с тем, что мы пока не выигрывали дома и находимся внизу таблицы. Мы готовимся очень серьезно и просто обязаны выиграть этот матч.

Предыдущие игры по качеству нам не слишком удавались, но я надеюсь, что мы сумеем прибавить и что во встрече с «Краснодаром» нас наконец-то прорвет дома, и мы сможем порадовать своих болельщиков», — сказал Засеев.