Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Лунгу - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1977 (49)
| Полузащитник
181 см | 78 кг
Молдова
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Носта
31
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Носта
3 : 1
04.11.2009
Шинник
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3 : 0
01.11.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1 : 2
14.10.2009
Металлург Л
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Носта
2 : 2
11.10.2009
Салют
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Носта
1 : 1
22.09.2009
Cибирь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0 : 0
19.09.2009
Урал
1' - 90'
73'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0 : 0
08.09.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Носта
1 : 2
31.08.2009
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0 : 0
28.08.2009
Волга
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1 : 1
20.08.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Анжи
4 : 1
17.08.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Носта
0 : 1
09.08.2009
Черноморец
1' - 87'
83'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Носта
4 : 0
06.08.2009
Краснодар
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1 : 1
29.07.2009
Витязь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0 : 1
09.07.2009
Балтика
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Шинник
2 : 1
06.07.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Металлург Л
0 : 1
16.06.2009
Носта
1' - 90'
89'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Салют
2 : 0
13.06.2009
Носта
1' - 90'
65'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2 : 0
05.06.2009
Луч
67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1 : 3
02.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Cибирь
3 : 0
25.05.2009
Носта
1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0 : 0
22.05.2009
Носта
1' - 90'
32'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2 : 0
11.05.2009
Чита
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
КАМАЗ
3 : 1
03.05.2009
Носта
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3 : 1
22.04.2009
Волгарь
1' - 26'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2 : 2
19.04.2009
Анжи
1' - 90'
20'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1 : 2
08.04.2009
Носта
90' - 90'
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
18
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+