|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|31
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|01.11.2009
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|11.10.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|Салют (Белгород)
|22.09.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|19.09.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|73'
|08.09.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|31.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|20.08.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|17.08.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:1
|Носта (Новотроицк)
|09.08.2009
|1' -87'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|83'
|06.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|4:0
|Краснодар (Краснодар)
|29.07.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|09.07.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|06.07.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|16.06.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|89'
|13.06.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|65'
|05.06.2009
|67' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.06.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.05.2009
|1' -67'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|22.05.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|32'
|11.05.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Чита (Чита)
|03.05.2009
|46' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Носта (Новотроицк)
|22.04.2009
|1' -26'
|Носта (Новотроицк)
|3:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|19.04.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:2
|Анжи (Махачкала)
|20'
|08.04.2009
|90' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:2
|Носта (Новотроицк)