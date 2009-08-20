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    Владислав Лунгу - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Лунгу
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 31 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 3:1 Шинник (Ярославль)
    01.11.2009 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Носта (Новотроицк)
    14.10.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    11.10.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:2 Салют (Белгород)
    22.09.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    19.09.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    73'
    08.09.2009 1' -90' Чита (Чита) 0:0 Носта (Новотроицк)
    31.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    20.08.2009 1' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 1:1 Носта (Новотроицк)
    17.08.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 4:1 Носта (Новотроицк)
    09.08.2009 1' -87' Носта (Новотроицк) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    83'
    06.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 4:0 Краснодар (Краснодар)
    29.07.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Витязь (Подольск)
    09.07.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Балтика (Калининград)
    06.07.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Носта (Новотроицк)
    16.06.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:1 Носта (Новотроицк)
    89'
    13.06.2009 1' -90' Салют (Белгород) 2:0 Носта (Новотроицк)
    65'
    05.06.2009 67' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    02.06.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.05.2009 1' -67' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Носта (Новотроицк)
    22.05.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Носта (Новотроицк)
    32'
    11.05.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Чита (Чита)
    03.05.2009 46' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Носта (Новотроицк)
    22.04.2009 1' -26' Носта (Новотроицк) 3:1 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    19.04.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:2 Анжи (Махачкала)
    20'
    08.04.2009 90' -90' Краснодар (Краснодар) 1:2 Носта (Новотроицк)
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