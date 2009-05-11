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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Чита
Носта - Чита: обзор матча 11 мая 2009
Носта
11.05.2009, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
2 : 0
Завершен
Чита
24'
Д. Клопков
39'
А. Антонников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Чита
Замена
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
А. Антонников
Замена
Г. Гармашов
️️️️
Г. Богю
Замена
С. Фролов
️️️️
В. Янчук
Желтая карточка
П. Аликин
Замена
А. Подпругин
️️️️
С. Щеглов
Замена
А. Евстафьев
️️️️
Д. Подружко
Замена
Р. Гаврюш
️️️️
В. Селецкий
Замена
С. Хабаров
️️️️
М. Ванев
ГОЛ! 2:0!
А. Антонников
Замена
Д. Клопков
️️️️
Р. Суродин
ГОЛ! 1:0!
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Алексей Антонников
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Чита
1
Евгений Городов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Носта
13
Алексей Семенов
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
2
Сергей Фролов
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Чита
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
3-1-5-1
1
Вавилин
41
Горин
26
Луканченков
27
Лебедев
11
Пазин
18
Подружко
0
Лунгу
77
Савенас
20
Суродин
10
Антонников
99
Янчук
4-5-1
1
Городов
2
Лесков
30
Агрофенин
3
Аликин
7
Ванев
8
Щеглов
0
Крейсман
14
Селецкий
9
Нагибин
10
Булатенко
0
Богю
99
Янчук
2
Фролов
2
Фролов
99
Янчук
18
Подружко
15
Евстафьев
15
Евстафьев
18
Подружко
20
Суродин
44
Клопков
44
Клопков
20
Суродин
8
Щеглов
13
Подпругин
13
Подпругин
8
Щеглов
14
Селецкий
9
Гаврюш
9
Гаврюш
14
Селецкий
0
Богю
91
Гармашов
91
Гармашов
0
Богю
7
Ванев
20
Хабаров
20
Хабаров
7
Ванев
Остались в запасе
Носта
Чита
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
13
Алексей Семенов
ПЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Носта - Чита
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Металлург
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