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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Носта
КАМАЗ - Носта: обзор матча 03 мая 2009
КАМАЗ
03.05.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
3 : 1
Завершен
Носта
34'
З. Зеба
72'
С. Гогниев
75'
С. Гогниев
14'
М. Савенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Носта
Замена
И. Тодорович
️️️️
А. Перов
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 3:1!
С. Гогниев
Замена
А. Гудукин
️️️️
И. Каньенда
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Алексеев
️️️️
А. Луканченков
Замена
В. Романенко
️️️️
Р. Славнов
Замена
С. Гогниев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
В. Лунгу
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Р. Суродин
Вторая желтая
А. Семенов
ГОЛ! 1:1!
З. Зеба
Желтая карточка
А. Семенов
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Савенас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
66
Сосланбек Аршиев
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
20
Зайко Зеба
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
0
Константин Деменко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
77
Мантас Савенас
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
КАМАЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Носта
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
0
Владислав Лунгу
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
3-5-2
66
Аршиев
77
Куканос
36
Грачев
34
Козлов
32
Скороходов
20
Зеба
33
Перов
0
Деменко
4
Славнов
33
Каньенда
22
Кобялко
3-3-2-1
1
Вавилин
13
Семенов
77
Павленко
26
Луканченков
27
Лебедев
11
Пазин
41
Горин
77
Савенас
20
Суродин
99
Янчук
33
Перов
19
Тодорович
19
Тодорович
33
Перов
4
Славнов
77
Романенко
77
Романенко
4
Славнов
33
Каньенда
4
Гудукин
4
Гудукин
33
Каньенда
32
Скороходов
2
Гогниев
2
Гогниев
32
Скороходов
77
Павленко
15
Евстафьев
15
Евстафьев
77
Павленко
11
Пазин
0
Лунгу
0
Лунгу
11
Пазин
13
Семенов
18
Подружко
18
Подружко
13
Семенов
26
Луканченков
5
Алексеев
5
Алексеев
26
Луканченков
Остались в запасе
КАМАЗ
Носта
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча КАМАЗ - Носта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
Посещаемость:
4500 из 10000 зрителей (45%)
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