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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Носта
Cибирь - Носта: обзор матча 25 мая 2009
Cибирь
25.05.2009, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
3 : 0
Завершен
Носта
12'
А. Макаренко
57'
А. Медведев
59'
Д. Молош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Носта
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
И. Семенов
️️️️
И. Алексеев
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
И. Шестаков
️️️️
А. Житников
Замена
Д. Подружко
️️️️
В. Левшин
Замена
А. Аравин
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
С. Фролов
️️️️
В. Лунгу
Желтая карточка
А. Житников
Желтая карточка
Д. Клопков
ГОЛ! 3:0!
Д. Молош
ГОЛ! 2:0!
А. Медведев
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Евстафьев
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Р. Беляев
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Шумилин
ГОЛ! 1:0!
А. Макаренко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
0
Семен Семененко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Cибирь
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Игорь Шестаков
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Носта
13
Андрей Семенов
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
2
Сергей Фролов
ЦФ
3-2-3-2
1
Чепчугов
3
Молош
0
Семененко
4
Выходил
2
Самойлов
15
Житников
9
Шуленин
8
Макаренко
52
Зиновьев
7
Беляев
99
Шумилин
4-1-3-1-1
1
Вавилин
27
Лебедев
5
Алексеев
22
Будников
41
Горин
11
Пазин
0
Лунгу
77
Савенас
44
Клопков
32
Левшин
15
Евстафьев
52
Зиновьев
2
Аравин
2
Аравин
52
Зиновьев
15
Житников
22
Шестаков
22
Шестаков
15
Житников
7
Беляев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
7
Беляев
99
Шумилин
13
Медведев
13
Медведев
99
Шумилин
32
Левшин
18
Подружко
18
Подружко
32
Левшин
0
Лунгу
2
Фролов
2
Фролов
0
Лунгу
15
Евстафьев
13
Семенов
13
Семенов
15
Евстафьев
5
Алексеев
8
Семенов
8
Семенов
5
Алексеев
Остались в запасе
Cибирь
Носта
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Cибирь - Носта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Спартак
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