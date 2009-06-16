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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Носта
Металлург Л - Носта: обзор матча 16 июня 2009
Металлург Л
16.06.2009, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
0 : 1
Завершен
Носта
65'
А. Пазин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Носта
Желтая карточка
А. Антонников
Желтая карточка
А. Сыропятов
Желтая карточка
В. Лунгу
Желтая карточка
Д. Вавилин
Желтая карточка
И. Телегин
Замена
С. Захаров
️️️️
С. Рыжих
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Стефанович
Желтая карточка
С. Рыжих
Замена
А. Антонников
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
А. Фомичев
ГОЛ! 0:1!
А. Пазин
Желтая карточка
А. Фомичев
Замена
И. Телегин
️️️️
А. Овчинников
Желтая карточка
А. Овчинников
Желтая карточка
Ю. Лебедев
12'
Желтая карточка
М. Будников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Металлург Л
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
10
Илья Телегин
ЦП
7
Сергей Захаров
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
Носта
10
Алексей Антонников
ЦП
3-2-1-2
1
Шамрин
2
Ивченко
9
Фомичев
2
Сыропятов
19
Журавлев
2
Кренделев
10
Костин
16
Рыжих
10
Овчинников
3-3-3-1
1
Вавилин
22
Будников
77
Павленко
13
Семенов
13
Семенов
11
Пазин
27
Лебедев
8
Семенов
44
Клопков
0
Лунгу
32
Левшин
0
Стефанович
10
Григорян
10
Григорян
0
Стефанович
10
Овчинников
10
Телегин
10
Телегин
10
Овчинников
9
Фомичев
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
9
Фомичев
16
Рыжих
7
Захаров
7
Захаров
16
Рыжих
77
Павленко
10
Антонников
10
Антонников
77
Павленко
Остались в запасе
Металлург Л
Носта
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Металлург Л - Носта
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
Металлург
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