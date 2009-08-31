Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - КАМАЗ
Носта - КАМАЗ: обзор матча 31 августа 2009
Носта
31.08.2009, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
5'
В. Янчук
43'
С. Гогниев
54'
А. Гудукин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - КАМАЗ
Замена
️️️️
А. Кренделев
Замена
️️️️
И. Семенов
Замена
️️️️
А. Куканос
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Замена
️️️️
А. Едунов
Замена
️️️️
И. Каньенда
Замена
️️️️
В. Янчук
Замена
️️️️
М. Комков
ГОЛ! 1:2!
А. Гудукин
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Желтая карточка
А. Гудукин
Желтая карточка
И. Семенов
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Янчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
31
Сергей Барсуков
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
99
Вадим Янчук
ЦФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
33
Исо Каньенда
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
4-3-3
31
Барсуков
41
Горин
0
Букиевский
26
Луканченков
5
Алексеев
11
Едунов
0
Лунгу
8
Семенов
15
Евстафьев
10
Гаврюк
99
Янчук
3-2-3-2
16
Яшин
77
Куканос
75
Ложкин
44
Рыков
34
Козлов
4
Гудукин
10
Комков
33
Кренделев
19
Тодорович
2
Гогниев
33
Каньенда
Остались в запасе
Носта
КАМАЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Носта - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Носта
КАМАЗ
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
Вчера, 18:20
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+