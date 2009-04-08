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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Носта
Краснодар - Носта: обзор матча 08 апреля 2009
Краснодар
08.04.2009, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 2
Завершен
Носта
20'
А. Михеев
48'
В. Янчук
57'
М. Будников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Носта
Замена
В. Лунгу
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
М. Савенас
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Евстафьев
Замена
Д. Коваленко
️️️️
С. Цуканов
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Пазин
Замена
И. Алексеев
️️️️
М. Будников
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Емельянов
ГОЛ! 1:2!
М. Будников
ГОЛ! 1:1!
В. Янчук
Желтая карточка
А. Луканченков
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
20'
Желтая карточка
Ю. Дубровин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
77
Мантас Савенас
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Краснодар
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Носта
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
3-2-4-1
31
Пчелинцев
2
Соколов
24
Мирошниченко
39
Цуканов
15
Калешин
5
Дубровин
0
Емельянов
25
Деменко
90
Михеев
39
Рикардо
27
Олейник
4-1-3-2
1
Вавилин
22
Будников
26
Луканченков
77
Павленко
41
Горин
11
Пазин
77
Савенас
44
Клопков
20
Суродин
99
Янчук
15
Евстафьев
39
Цуканов
4
Коваленко
4
Коваленко
39
Цуканов
0
Емельянов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
0
Емельянов
15
Евстафьев
18
Подружко
18
Подружко
15
Евстафьев
77
Савенас
0
Лунгу
0
Лунгу
77
Савенас
22
Будников
5
Алексеев
5
Алексеев
22
Будников
11
Пазин
13
Семенов
13
Семенов
11
Пазин
Остались в запасе
Краснодар
Носта
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Краснодар - Носта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
Труд
Посещаемость:
7500
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