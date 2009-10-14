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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Металлург Л
Носта - Металлург Л: обзор матча 14 октября 2009
Носта
14.10.2009, среда, 15:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
1 : 2
Завершен
Металлург Л
22'
А. Едунов
23'
В. Кренделев
52'
А. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Металлург Л
Замена
️️️️
А. Фомичев
Желтая карточка
М. Костин
Замена
️️️️
С. Сердюков
Замена
️️️️
А. Середа
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Замена
️️️️
М. Стефанович
Замена
️️️️
И. Алексеев
ГОЛ! 1:2!
А. Григорян
Замена
️️️️
А. Луканченков
ГОЛ! 1:1!
В. Кренделев
ГОЛ! 1:0!
А. Едунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Олег Саматов
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-1-2-3
1
Вавилин
41
Горин
22
Будников
26
Луканченков
5
Алексеев
11
Пазин
11
Едунов
0
Лунгу
29
Сердюков
15
Евстафьев
10
Гаврюк
3-2-2-2
0
Алексеев
0
Стефанович
78
Фирсов
9
Фомичев
45
Косенко
19
Журавлев
10
Костин
2
Сторожук
10
Григорян
20
Середа
Остались в запасе
Носта
Металлург Л
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Носта - Металлург Л
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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