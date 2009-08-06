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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Краснодар
Носта - Краснодар: обзор матча 06 августа 2009
Носта
06.08.2009, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 23 тур
4 : 0
Завершен
Краснодар
29'
Е. Гаврюк
82'
А. Бугаев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Краснодар
Замена
️️️️
И. Семенов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Бугаев
Замена
️️️️
Е. Гаврюк
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Желтая карточка
А. Горин
Желтая карточка
В. Макиев
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Замена
️️️️
А. Перов
Замена
️️️️
Д. Лошкарев
ГОЛ! 1:0!
Е. Гаврюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-1-3-2
1
Вавилин
41
Горин
26
Луканченков
22
Будников
0
Букиевский
11
Пазин
0
Лунгу
21
Макиев
8
Семенов
10
Гаврюк
15
Евстафьев
4-4-1
30
Перов
5
Дубровин
23
Усанов
24
Мирошниченко
4
Бугаев
50
Татарчук
78
Кантонистов
25
Деменко
27
Лошкарев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Носта
Краснодар
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Носта - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
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