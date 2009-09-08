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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Носта
Чита - Носта: обзор матча 08 сентября 2009
Чита
08.09.2009, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
0 : 0
Завершен
Носта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Носта
Желтая карточка
А. Бодялов
+1
Замена
️️️️
В. Букиевский
Замена
️️️️
В. Булатенко
Замена
️️️️
А. Едунов
Желтая карточка
А. Едунов
Замена
️️️️
В. Беличенко
Замена
️️️️
И. Лесков
Желтая карточка
С. Барсуков
Замена
️️️️
С. Щеглов
Замена
️️️️
В. Макиев
Желтая карточка
М. Ванев
Желтая карточка
В. Макиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Носта
31
Сергей Барсуков
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
0
Виктор Букиевский
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
99
Вадим Янчук
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
4-4-1
1
Городов
7
Ванев
2
Лесков
26
Беличенко
8
Смольников
10
Булатенко
0
Крейсман
9
Нагибин
8
Щеглов
0
Богю
4-3-3
31
Барсуков
5
Алексеев
0
Букиевский
26
Луканченков
41
Горин
11
Едунов
0
Лунгу
21
Макиев
29
Сердюков
99
Янчук
15
Евстафьев
Остались в запасе
Чита
Носта
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Чита - Носта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Стадион:
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