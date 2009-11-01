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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Носта
Балтика - Носта: обзор матча 01 ноября 2009
Балтика
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
3 : 0
Завершен
Носта
29'
Д. Голубов (П)
51'
Е. Крыштафович
78'
Ю. Лебедев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Носта
Замена
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Ю. Лебедев
ГОЛ! 3:0!
Ю. Лебедев
Замена
️️️️
Д. Голубов
Замена
️️️️
Р. Суродин
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
️️️️
В. Окорочков
ГОЛ! 2:0!
Е. Крыштафович
Желтая карточка
И. Алексеев
Желтая карточка
М. Минеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Евстафьев
Желтая карточка
С. Егоров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
30
Максим Минеев
ЦЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
0
Владислав Лунгу
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
2
Сергей Глазюков
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Олег Саматов
3-2-4-1
16
Барановский
27
Лебедев
5
Крыштафович
25
Ревякин
3
Сидяев
13
Семенов
15
Коломийченко
58
Егоров
18
Коровушкин
15
Окорочков
85
Голубов
3-4-3
1
Вавилин
30
Минеев
5
Алексеев
23
Хорин
8
Семенов
21
Макиев
20
Суродин
0
Лунгу
29
Сердюков
2
Глазюков
15
Евстафьев
Остались в запасе
Балтика
Носта
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Олег Саматов
Статистика матча Балтика - Носта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Балтика
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