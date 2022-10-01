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Edwin Munjoma
Статистика
Edwin Munjoma - статистика
#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 46 тур
Колорадо
1 : 0
01.10.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 3
03.09.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Даллас
4 : 1
14.08.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
1 : 0
03.08.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Даллас
1 : 1
17.07.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Даллас
0 : 1
14.07.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 84'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
10.07.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Даллас
1 : 1
05.07.2022
Интер Майами
80' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
30.06.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Остин
2 : 2
26.06.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Даллас
0 : 2
19.06.2022
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
19.05.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
15.05.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
17.04.2022
Даллас
86' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
0 : 0
02.04.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Даллас
4 : 1
20.03.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Даллас
2 : 0
13.03.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
05.03.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Даллас
1 : 1
27.02.2022
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Был в запасе
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