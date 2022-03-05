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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас: обзор матча 05 марта 2022
Нью-Инглэнд Революшн
05.03.2022, суббота, 21:30
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Даллас
45+2'
К. Хиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Даллас
Желтая карточка
М. Полстер
78'
Желтая карточка
J. Altidore
70'
Замена
J. Altidore
️️️️
T. McNamara
70'
Замена
M.
️️️️
С. Ллетгет
69'
68'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
57'
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
53'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
O. Gonzalez
️️️️
H. Kessler
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хиль
45'
+2
22'
Желтая карточка
П. Помыкал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-2-4
36
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
7
Боу
8
Полстер
16
Букса
8
Ллетгет
26
10
Хиль
3-3-4
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
77
Обриан
17
Арриола
99
Твумаси
27
Феррейра
22
34
34
22
26
17
17
26
8
Ллетгет
13
13
8
Ллетгет
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
98
Jacob Jackson
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
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