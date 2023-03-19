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Magnus Kaastrup Larsen
Статистика
Magnus Kaastrup Larsen - статистика
Завершил карьеру
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 1
19.03.2023
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Мидтьюлланд
1 : 3
12.03.2023
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
1 : 0
05.03.2023
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
26.02.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Люнгбю
1 : 1
19.02.2023
Нордшелланд
1' - 60'
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 2
12.11.2022
Люнгбю
72' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
3 : 0
06.11.2022
Люнгбю
70' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
0 : 1
30.10.2022
Орхус
1' - 81'
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
3 : 1
21.10.2022
Люнгбю
46' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
0 : 2
14.10.2022
Ольборг
1' - 61'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
1 : 1
07.10.2022
Виборг
78' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Брондбю
3 : 3
02.10.2022
Люнгбю
83' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
0 : 2
18.09.2022
Оденсе
1' - 90'
38'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
1 : 1
11.09.2022
Люнгбю
1' - 68'
56'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
0 : 2
04.09.2022
Рандерс
63' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
2 : 1
28.08.2022
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
0 : 3
19.08.2022
Копенгаген
1' - 56'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
3 : 3
05.08.2022
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Нордшелланд
2 : 1
01.08.2022
Люнгбю
1' - 62'
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
57' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
2 : 2
17.07.2022
Силькеборг
68' - 90'
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