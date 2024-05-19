Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ноэль Ниман - статистика

Завершил карьеру
14 ноября 1999 (26)
#7 | Нападающий
171 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оснабрюк
29
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Оснабрюк
2 : 1
19.05.2024
Герта
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
3 : 1
12.05.2024
Оснабрюк
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Оснабрюк
0 : 4
07.05.2024
Шальке-04
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Магдебург
1 : 1
28.04.2024
Оснабрюк
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Оснабрюк
0 : 3
20.04.2024
Айнтрахт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Хольштайн
4 : 0
13.04.2024
Оснабрюк
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Оснабрюк
2 : 0
07.04.2024
Гройтер Фюрт
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Веен
0 : 1
31.03.2024
Оснабрюк
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Оснабрюк
0 : 4
15.03.2024
Фортуна
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
10.03.2024
Оснабрюк
64' - 90'
86'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
03.03.2024
Оснабрюк
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Оснабрюк
1 : 0
24.02.2024
Ганновер-96
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
3 : 1
18.02.2024
Оснабрюк
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
0 : 0
11.02.2024
Ганза
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 2
03.02.2024
Оснабрюк
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Оснабрюк
0 : 0
27.01.2024
Падерборн
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Карлсруэ
2 : 1
19.01.2024
Оснабрюк
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 0
16.12.2023
Оснабрюк
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Оснабрюк
1 : 1
09.12.2023
Санкт-Паули
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4 : 0
01.12.2023
Оснабрюк
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Оснабрюк
0 : 2
25.11.2023
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 2
11.11.2023
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Оснабрюк
1 : 1
04.11.2023
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
4 : 0
27.10.2023
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 1
06.10.2023
Оснабрюк
1' - 87'
17'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Оснабрюк
2 : 2
01.10.2023
Кайзерслаутерн
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Оснабрюк
2 : 1
22.09.2023
Гамбург
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
7 : 0
17.09.2023
Оснабрюк
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Оснабрюк
0 : 1
03.09.2023
Эльверсберг
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ганза
2 : 1
26.08.2023
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Оснабрюк
2 : 3
20.08.2023
Нюрнберг
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 1
04.08.2023
Оснабрюк
1' - 60'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Оснабрюк
2 : 3
29.07.2023
Карлсруэ
1' - 60'
Главные новости
ВидеоСмелый тренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
2
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
1
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
6
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
4
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+