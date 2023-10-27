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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Оснабрюк
Гройтер Фюрт - Оснабрюк: обзор матча 27 октября 2023
Гройтер Фюрт
27.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Оснабрюк
45'
Ю. Грин
47'
А. Зиб
74'
Д. Абиама
75'
Т. Лемперле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Оснабрюк
84'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Д. Гнаасе
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Т. Лемперле
79'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Вагнер
79'
ГОЛ! 4:0!
Т. Лемперле
Пас отдал
Д. Абиама
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Абиама
Пас отдал
Б. Хргота
74'
Замена
Д. Србени
️️️️
Б. Хргота
74'
71'
Замена
К. Вридт
️️️️
К. Конте
Замена
Д. Абиама
️️️️
А. Зиб
65'
Замена
M. Dietz
️️️️
Д. Юнг
64'
57'
Замена
Н. Виманн
️️️️
H. Rorig
57'
Замена
Р. Теше
️️️️
L. Kunze
ГОЛ! 2:0!
А. Зиб
Пас отдал
Д. Юнг
47'
46'
Замена
Х. Макридис
️️️️
J. Wulff
ГОЛ! 1:0!
Ю. Грин
45'
44'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
40'
Желтая карточка
F. Kleinhansl
29'
Желтая карточка
J. Wulff
Пенальти не реализован!
Б. Хргота
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
33
Timo Beermann
(К)
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Оснабрюк
25
Никлас Виманн
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
3-2-2-3
40
Урбиг
4
Хаддади
4
27
Иттер
21
Юнг
2
Аста
18
Вагнер
37
Грин
19
Лемперле
9
Зиб
10
Хргота
2-4-4
22
Грил
4
3
13
27
Кюизанс
10
26
Гнаасе
33
10
Конте
3
18
Энгельхардт
21
Юнг
66
66
21
Юнг
19
Лемперле
14
Консбрух
14
Консбрух
19
Лемперле
18
Вагнер
25
Петков
25
Петков
18
Вагнер
9
Зиб
18
Абиама
18
Абиама
9
Зиб
10
Хргота
7
Србени
7
Србени
10
Хргота
3
25
Виманн
25
Виманн
3
13
8
Теше
8
Теше
13
10
14
Макридис
14
Макридис
10
10
Конте
11
Вридт
11
Вридт
10
Конте
26
Гнаасе
8
8
26
Гнаасе
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Оснабрюк
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Хайко Фогель
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Остались в запасе
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Гройтер Фюрт - Оснабрюк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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