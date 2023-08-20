Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Нюрнберг
Оснабрюк - Нюрнберг: обзор матча 20 августа 2023
Оснабрюк
20.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Нюрнберг
86'
К. Конте
88'
К. Конте
35'
Д. Узун
70'
Л. Шлаймер
84'
Б. Голлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Нюрнберг
90'
+1
Желтая карточка
К. Матениа
ГОЛ! 2:3!
К. Конте
88'
ГОЛ! 1:3!
К. Конте
Пас отдал
J. Verhoek
86'
84'
ГОЛ! 0:3!
Б. Голлер
Пас отдал
Я. Хорн
80'
Замена
Э. Валентини
️️️️
Я. Гьямера
80'
Замена
Й. Гайс
️️️️
K. Okunuki
Желтая карточка
К. Вридт
74'
Замена
J. Verhoek
️️️️
M. Thalhammer
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шлаймер
Пас отдал
Д. Хаяси
Желтая карточка
Б. Айдини
64'
Замена
К. Вридт
️️️️
Э. Энгельхардт
62'
58'
Замена
Й. Кастроп
️️️️
Т. Думан
Замена
К. Конте
️️️️
Н. Ниман
46'
46'
Замена
Б. Голлер
️️️️
Д. Узун
Замена
Д. Гнаасе
️️️️
Р. Теше
46'
Замена
L. Kehl
️️️️
L. Kunze
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Узун
28'
Желтая карточка
Н. Браун
20'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Д. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
33
Christoph Daferner
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
4-2-4
22
Грил
7
Айдини
25
Виманн
3
4
13
8
Теше
14
Макридис
18
Энгельхардт
7
Ниман
8
3-4-3
26
Матениа
30
Гьямера
11
Браун
4
Лоуренс
8
Думан
42
Узун
44
30
37
Шлаймер
15
Гюрлеен
91
Хаяси
13
22
22
13
8
Теше
26
Гнаасе
26
Гнаасе
8
Теше
18
Энгельхардт
11
Вридт
11
Вридт
18
Энгельхардт
7
Ниман
10
Конте
10
Конте
7
Ниман
8
23
23
8
4
Лоуренс
38
Хорн
38
Хорн
4
Лоуренс
8
Думан
17
Кастроп
17
Кастроп
8
Думан
42
Узун
14
Голлер
14
Голлер
42
Узун
30
Гьямера
22
Валентини
22
Валентини
30
Гьямера
44
30
Гайс
30
Гайс
44
Остались в запасе
Оснабрюк
Нюрнберг
39
Florian Bähr
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
33
Christoph Daferner
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
33
Christoph Daferner
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Оснабрюк - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Новости команд
Все
Оснабрюк
Нюрнберг
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+