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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Оснабрюк
Шальке-04 - Оснабрюк: обзор матча 01 декабря 2023
Шальке-04
01.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Оснабрюк
21'
М. Камински
48'
П. Зегуйн
63'
С. Теродде (П)
70'
F. Kleinhansl (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Оснабрюк
88'
Замена
К. Вридт
️️️️
J. Verhoek
84'
Замена
F. Bähr
️️️️
F. Kleinhansl
Замена
Б. Идризи
️️️️
С. Теродде
83'
83'
Замена
L. Kehl
️️️️
М. Кюизанс
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Т. Мор
83'
Замена
С. Брюннер
️️️️
Х. Матрисиани
74'
71'
Желтая карточка
J. Verhoek
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
F. Kleinhansl
70'
69'
Замена
Н. Ниман
️️️️
Д. Гнаасе
69'
Замена
L. Kunze
️️️️
M. Thalhammer
Замена
К. Топп
️️️️
Б. Ласм
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Теродде
63'
Желтая карточка
Б. Ласм
54'
ГОЛ! 2:0!
П. Зегуйн
Пас отдал
М. Камински
48'
46'
Желтая карточка
Б. Айдини
ГОЛ! 1:0!
М. Камински
Пас отдал
П. Зегуйн
21'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Рон Шалленберг
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Оснабрюк
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ферманн
2
Джон Маркин
35
Камински
26
Калас
41
Матрисиани
6
Шалленберг
30
Зегуйн
7
Мор
9
Теродде
11
Ласм
19
Караман
4-3-3
22
Грил
25
Виманн
7
Айдини
4
3
8
Теше
26
Гнаасе
27
Кюизанс
18
Энгельхардт
23
8
41
Матрисиани
27
Брюннер
27
Брюннер
41
Матрисиани
7
Мор
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Мор
9
Теродде
22
Идризи
22
Идризи
9
Теродде
11
Ласм
9
Топп
9
Топп
11
Ласм
3
39
39
3
8
13
13
8
27
Кюизанс
22
22
27
Кюизанс
26
Гнаасе
7
Ниман
7
Ниман
26
Гнаасе
23
11
Вридт
11
Вридт
23
Остались в запасе
Шальке-04
Оснабрюк
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
41
Соичиро Козуки
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЛВ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
41
Соичиро Козуки
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЛВ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Шальке-04 - Оснабрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Фелтинс-Арена
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