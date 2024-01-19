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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Оснабрюк
Карлсруэ - Оснабрюк: обзор матча 19 января 2024
Карлсруэ
19.01.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Оснабрюк
4'
C. Kobald
55'
М. Ванитцек
24'
Д. Гнаасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Оснабрюк
90'
+8
Желтая карточка
М. Кюизанс
Замена
Р. Бормут
️️️️
И. Матанович
90'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
86'
85'
Замена
H. Rorig
️️️️
Н. Ниман
85'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
O. Diakhite
77'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Б. Зивзивадзе
76'
72'
Замена
L. Lobinger
️️️️
К. Конте
65'
Замена
L. Kehl
️️️️
Р. Теше
ГОЛ! 2:1!
М. Ванитцек
Пас отдал
И. Матанович
55'
Желтая карточка
П. Небель
39'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гнаасе
ГОЛ! 1:0!
C. Kobald
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Оснабрюк
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
3-3-1-4
22
16
Хайзе
2
Юнг
27
Бурнич
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
31
Матанович
28
11
Зивзивадзе
30
Древес
4-1-2-4
14
Андруцос
2
3
4
26
Гнаасе
27
Кюизанс
8
Теше
22
Кен
10
Конте
18
Энгельхардт
7
Ниман
31
Матанович
32
Бормут
32
Бормут
31
Матанович
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
8
Теше
22
22
8
Теше
14
Макридис
14
Макридис
7
Ниман
3
3
7
Ниман
2
8
8
2
10
Конте
9
9
10
Конте
Остались в запасе
Карлсруэ
Оснабрюк
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Карлсруэ - Оснабрюк
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
383
377
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
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2
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13 августа
2
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1
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1
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