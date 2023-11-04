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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Хольштайн
Оснабрюк - Хольштайн: обзор матча 04 ноября 2023
Оснабрюк
04.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хольштайн
55'
Д. Гнаасе
90+4'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Хольштайн
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Б. Пихлер
Замена
M. Gyamfi
️️️️
H. Rorig
90'
+2
Желтая карточка
М. Кюизанс
86'
84'
Желтая карточка
М. Коменда
Замена
К. Конте
️️️️
К. Вридт
79'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Р. Теше
79'
76'
Замена
Й. Меес
️️️️
Т. Беккер
67'
Желтая карточка
Л. Холтби
67'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Т. Роте
58'
Замена
B. Simakala
️️️️
J. Sterner
58'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Ш. Мачино
ГОЛ! 1:0!
Д. Гнаасе
Пас отдал
Э. Энгельхардт
55'
46'
Замена
Ф. Порат
️️️️
Н. Ремберг
30'
Желтая карточка
J. Sterner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
41
Lio Rothenhagen
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
27
Финн Порат
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3-3-4
22
Грил
25
Виманн
2
3
27
Кюизанс
26
Гнаасе
8
Теше
3
33
11
Вридт
18
Энгельхардт
3-2-1-5
8
Беккер
3
4
Роте
21
Ремберг
5
Ивежич
7
Скрыбски
1
Вайнер
3
Коменда
32
90
Холтби
18
Мачино
3
4
4
3
8
Теше
8
8
8
Теше
11
Вридт
10
Конте
10
Конте
11
Вридт
18
Мачино
11
Пихлер
11
Пихлер
18
Мачино
21
Ремберг
27
Порат
27
Порат
21
Ремберг
8
Беккер
8
Меес
8
Меес
8
Беккер
32
7
7
32
4
Роте
7
Арп
7
Арп
4
Роте
Остались в запасе
Оснабрюк
Хольштайн
39
Florian Bähr
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
31
Marcel Engelhardt
ВР
41
Lio Rothenhagen
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
41
Lio Rothenhagen
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Оснабрюк - Хольштайн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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