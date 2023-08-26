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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Оснабрюк
Ганза - Оснабрюк: обзор матча 26 августа 2023
Ганза
26.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Оснабрюк
27'
Х. Хосе Переа
68'
К. Прегер
45+3'
Д. Гнаасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Оснабрюк
Замена
L. Hinterseer
️️️️
С. Ингелссон
90'
+5
Замена
F. Ruschke
️️️️
К. Шумахер
90'
+5
Замена
S. Güler
️️️️
Х. Хосе Переа
90'
+1
89'
Замена
Б. Айдини
️️️️
Д. Гнаасе
89'
Замена
F. Bähr
️️️️
F. Kleinhansl
83'
Замена
Х. Макридис
️️️️
Р. Теше
Замена
N. Fröling
️️️️
К. Прегер
80'
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
75'
70'
Замена
J. Wulff
️️️️
К. Конте
70'
Замена
J. Verhoek
️️️️
L. Kunze
ГОЛ! 2:1!
К. Прегер
68'
Пенальти не реализован!
К. Прегер
67'
Желтая карточка
Д. Россбах
57'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
54'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Гнаасе
Пас отдал
M. Thalhammer
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосе Переа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
1-2-5
16
ван дер Верфф
14
Бахман
14
10
Шумахер
4
Россбах
19
Россипал
6
Ингелссон
7
3-3-4
22
Грил
3
4
25
Виманн
8
Теше
26
Гнаасе
13
8
10
Конте
18
Энгельхардт
11
Вридт
10
Шумахер
29
29
10
Шумахер
10
Прегер
16
16
10
Прегер
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
9
Переа
22
22
9
Переа
3
39
39
3
26
Гнаасе
7
Айдини
7
Айдини
26
Гнаасе
10
Конте
10
10
10
Конте
8
Теше
14
Макридис
14
Макридис
8
Теше
13
23
23
13
Остались в запасе
Ганза
Оснабрюк
1
Нильс Кербер
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Остались в запасе
22
Lars Kehl
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ганза - Оснабрюк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
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