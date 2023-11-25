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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Магдебург
Оснабрюк - Магдебург: обзор матча 25 ноября 2023
Оснабрюк
25.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Магдебург
52'
Б. Атик
71'
Л. Шулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Магдебург
90'
+1
Желтая карточка
A. Arslan
Желтая карточка
J. Verhoek
89'
84'
Замена
A. Arslan
️️️️
Б. Атик
82'
Замена
А. Хоти
️️️️
К. Кремпицки
Замена
F. Bähr
️️️️
F. Kleinhansl
80'
Замена
К. Вридт
️️️️
O. Diakhite
80'
Желтая карточка
O. Diakhite
76'
75'
Желтая карточка
К. Кремпицки
71'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шулер
Пас отдал
Б. Атик
68'
Замена
Л. Шулер
️️️️
Л. Кастаньос
68'
Замена
T. Ito
️️️️
К. Амаечи
Замена
J. Verhoek
️️️️
К. Конте
65'
Замена
J. Wulff
️️️️
Х. Макридис
65'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Р. Теше
65'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Атик
Пас отдал
Х. Бокхорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Грил
25
Виманн
3
2
4
7
Айдини
8
Теше
13
14
Макридис
18
Энгельхардт
10
Конте
4-2-1-4
7
Бокхорн
12
Пиччини
8
19
Белл Белл
13
Кремпицки
6
Конде
10
Амаечи
9
Кастаньос
23
Атик
1
15
Хебер
3
39
39
3
14
Макридис
10
10
14
Макридис
2
11
Вридт
11
Вридт
2
10
Конте
23
23
10
Конте
8
Теше
8
8
8
Теше
13
Кремпицки
4
Хоти
4
Хоти
13
Кремпицки
23
Атик
70
70
23
Атик
10
Амаечи
17
17
10
Амаечи
9
Кастаньос
18
Шулер
18
Шулер
9
Кастаньос
Остались в запасе
Оснабрюк
Магдебург
22
Lars Kehl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
30
Noah Kruth
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
22
Lars Kehl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Оснабрюк - Магдебург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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