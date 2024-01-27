Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Падерборн
Оснабрюк - Падерборн: обзор матча 27 января 2024
Оснабрюк
27.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Падерборн
Замена
К. Вридт
️️️️
К. Конте
85'
Желтая карточка
M. Gyamfi
84'
75'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
С. Клаас
73'
Желтая карточка
С. Клаас
Замена
L. Lobinger
️️️️
Э. Энгельхардт
69'
Замена
Х. Макридис
️️️️
L. Kunze
69'
Замена
J. Wulff
️️️️
Н. Ниман
46'
46'
Замена
И. Анса
️️️️
K. Kostons
46'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ф. Платте
39'
Желтая карточка
K. Kostons
Желтая карточка
К. Конте
36'
36'
Замена
M. Schuster
️️️️
С. Конте
36'
Замена
C. Brackelmann
️️️️
А. Центер
17'
Вторая желтая
K. Klefisch
10'
Желтая карточка
K. Klefisch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
(К)
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
17
Kai Klefisch
ЦП
28
Себастьян Клаас
АП
36
Феликс Платте
ЦФ
10
Koen Kostons
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
10
Jannes Wulff
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
4
Martin Ens
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
4-1-2-4
4
2
3
14
Андруцос
26
Гнаасе
27
Кюизанс
13
22
Кен
10
Конте
18
Энгельхардт
7
Ниман
4-1-2-3
30
8
Кинсомби
26
Муслиу
17
Курда
25
Центер
17
28
Клаас
23
Обермайр
31
Конте
10
36
Платте
7
Ниман
10
10
7
Ниман
13
14
Макридис
14
Макридис
13
10
Конте
11
Вридт
11
Вридт
10
Конте
18
Энгельхардт
9
9
18
Энгельхардт
25
Центер
2
2
25
Центер
31
Конте
5
5
31
Конте
28
Клаас
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
28
Клаас
36
Платте
39
Гримальди
39
Гримальди
36
Платте
10
10
Анса
10
Анса
10
Остались в запасе
Оснабрюк
Падерборн
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Арне Шульц
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
4
Martin Ens
ЦП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
4
Martin Ens
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Оснабрюк - Падерборн
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
6
Нарушения
9
15
Офсайды
7
0
Количество передач
466
234
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Бахер
(Мюнхен)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
Все
Оснабрюк
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+