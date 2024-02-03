Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Оснабрюк
Нюрнберг - Оснабрюк: обзор матча 03 февраля 2024
Нюрнберг
03.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Оснабрюк
17'
Д. Узун
51'
Д. Узун
43'
Э. Энгельхардт
90+3'
К. Вридт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Оснабрюк
90'
+7
Желтая карточка
Т. Гойгингер
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Вридт
89'
Замена
Н. Виманн
️️️️
F. Kleinhansl
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
Д. Узун
88'
88'
Замена
L. Lobinger
️️️️
Д. Гнаасе
Замена
А. Гюрлеен
️️️️
И. Маркес
77'
Желтая карточка
И. Маркес
69'
66'
Замена
J. Wulff
️️️️
L. Kunze
66'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Н. Ниман
Замена
Э. Векессер
️️️️
K. Okunuki
66'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Б. Голлер
66'
Желтая карточка
K. Okunuki
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Узун
Пас отдал
Н. Браун
51'
49'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Энгельхардт
Пас отдал
К. Конте
Желтая карточка
Б. Голлер
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Узун
Пас отдал
K. Okunuki
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Ян Гьямера
(К)
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Оснабрюк
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
4-1-2-1-3
11
Браун
38
Хорн
4
Маркес
30
Гьямера
6
Флик
17
Кастроп
44
14
Голлер
25
20
Андерссон
42
Узун
4-1-2-4
14
Андруцос
2
3
4
26
Гнаасе
27
Кюизанс
13
10
Конте
18
Энгельхардт
7
Ниман
22
Кен
44
13
Векессер
13
Векессер
44
42
Узун
19
Хюбнер
19
Хюбнер
42
Узун
4
Маркес
15
Гюрлеен
15
Гюрлеен
4
Маркес
14
Голлер
37
Шлаймер
37
Шлаймер
14
Голлер
3
25
Виманн
25
Виманн
3
13
10
10
13
7
Ниман
36
Гойгингер
36
Гойгингер
7
Ниман
11
Вридт
11
Вридт
26
Гнаасе
9
9
26
Гнаасе
Остались в запасе
Нюрнберг
Оснабрюк
26
Кристиан Матениа
ВР
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Нюрнберг - Оснабрюк
3
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
337
440
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Winter, Germany
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Оснабрюк
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+