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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Оснабрюк
Герта - Оснабрюк: обзор матча 16 декабря 2023
Герта
16.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Оснабрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Оснабрюк
Желтая карточка
Д. Кенни
90'
+5
90'
+3
Замена
H. Rorig
️️️️
Б. Айдини
89'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Дардаи
86'
Красная карточка
Ф. Нидерлехнер
85'
75'
Замена
J. Wulff
️️️️
К. Конте
75'
Замена
L. Kunze
️️️️
Р. Теше
Замена
С. Превляк
️️️️
Х. Табакович
75'
Замена
М. Винклер
️️️️
G. Christensen
62'
Замена
N. El-Jindaoui
️️️️
Д. Шерхант
61'
60'
Желтая карточка
К. Конте
57'
Замена
Х. Макридис
️️️️
Н. Ниман
51'
Желтая карточка
Б. Айдини
Замена
B. Hussein
️️️️
П. Клеменс
46'
Желтая карточка
М. Карбовник
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Оснабрюк
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Bilal Hussein
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
22
Lars Kehl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
3-2-4
1
Эрнст
2
Кемпф
41
Клеменс
31
Дардаи
37
Ляйстнер
33
Карбовник
24
9
Табакович
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
4-1-2-4
7
Айдини
2
3
4
26
Гнаасе
8
Теше
27
Кюизанс
10
Конте
7
Ниман
18
Энгельхардт
22
Кен
31
Дардаи
41
Бухалакис
41
Бухалакис
31
Дардаи
41
Клеменс
8
8
41
Клеменс
24
10
Винклер
10
Винклер
24
7
Шерхант
30
30
7
Шерхант
9
Табакович
14
Превляк
14
Превляк
9
Табакович
8
Теше
13
13
8
Теше
10
Конте
10
10
10
Конте
7
Ниман
14
Макридис
14
Макридис
7
Ниман
7
Айдини
3
3
7
Айдини
Остались в запасе
Герта
Оснабрюк
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
18
Tony Rölke
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
18
Tony Rölke
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Герта - Оснабрюк
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
9
Количество передач
277
146
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
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