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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Санкт-Паули
Оснабрюк - Санкт-Паули: обзор матча 09 декабря 2023
Оснабрюк
09.12.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Паули
82'
Х. Макридис
6'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Санкт-Паули
Вторая желтая
Н. Виманн
90'
+4
Замена
O. Diakhite
️️️️
М. Кюизанс
90'
+4
Желтая карточка
J. Wulff
90'
ГОЛ! 1:1!
Х. Макридис
Пас отдал
К. Конте
82'
81'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
Желтая карточка
Н. Виманн
79'
76'
Замена
M.
️️️️
Э. Саад
Замена
J. Wulff
️️️️
Р. Теше
68'
Замена
Х. Макридис
️️️️
Н. Ниман
68'
68'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Й. Эггештайн
68'
Замена
К. Меткалф
️️️️
О. Афолаян
Замена
К. Конте
️️️️
H. Rorig
52'
Желтая карточка
F. Kleinhansl
45'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ирвин
Пас отдал
М. Хартель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
4
Maxwell Gyamfi
(К)
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Maurides
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
4-3-4
4
3
7
Айдини
25
Виманн
27
Кюизанс
26
Гнаасе
8
Теше
22
Кен
18
Энгельхардт
7
Ниман
3
2-3-1-4
22
Васили
2
Салиакас
29
Треу
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
11
Саад
19
Эггештайн
6
Валь
21
Афолаян
27
Кюизанс
2
2
27
Кюизанс
8
Теше
10
10
8
Теше
7
Ниман
14
Макридис
14
Макридис
7
Ниман
3
10
Конте
10
Конте
3
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
21
Афолаян
24
Меткалф
24
Меткалф
21
Афолаян
11
Саад
25
25
11
Саад
19
Эггештайн
14
Аменидо
14
Аменидо
19
Эггештайн
Остались в запасе
Оснабрюк
Санкт-Паули
22
Леннарт Грил
ВР
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Оснабрюк - Санкт-Паули
3
1
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
2
5
Офсайды
1
0
Количество передач
180
280
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Швенгерс
(Травемюнде)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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