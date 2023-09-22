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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Гамбург
Оснабрюк - Гамбург: обзор матча 22 сентября 2023
Оснабрюк
22.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
16'
Э. Энгельхардт
39'
O. Diakhite
12'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Гамбург
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фернандес
90'
+1
Замена
А. Немет
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
H. Rorig
️️️️
J. Wulff
77'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
75'
75'
Желтая карточка
Р. Кенигсдорффер
Замена
Н. Ниман
️️️️
К. Конте
68'
Замена
L. Kunze
️️️️
Р. Теше
68'
62'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Домпе
Желтая карточка
К. Конте
60'
59'
Желтая карточка
Б. Джатта
58'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Л. Рейс
Желтая карточка
М. Кюизанс
57'
51'
Желтая карточка
У. Микельбренси
46'
Замена
У. Микельбренси
️️️️
М. Хейер
46'
Замена
С. Амбросиус
️️️️
Г. Рамуш
Желтая карточка
M. Gyamfi
44'
41'
Желтая карточка
М. Хейер
ГОЛ! 2:1!
O. Diakhite
39'
Желтая карточка
Р. Теше
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Энгельхардт
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Л. Бенеш
4'
Желтая карточка
Л. Бенеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
7
Башким Айдини
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
4-4-2
22
Грил
7
Айдини
2
3
4
27
Кюизанс
8
Теше
10
26
Гнаасе
10
Конте
18
Энгельхардт
4-3-1-2
1
Фернандес
5
Хейер
6
Хаджикадунич
5
Рамуш
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
8
Теше
13
13
8
Теше
10
3
3
10
10
Конте
7
Ниман
7
Ниман
10
Конте
5
Хейер
25
Микельбренси
25
Микельбренси
5
Хейер
91
Домпе
21
Озтюнали
21
Озтюнали
91
Домпе
15
Рейс
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
15
Рейс
5
Рамуш
5
Амбросиус
5
Амбросиус
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
90
Немет
90
Немет
6
Хаджикадунич
Остались в запасе
Оснабрюк
Гамбург
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
31
Матео Рааб
ВР
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Оснабрюк - Гамбург
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
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