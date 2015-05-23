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Жорди Кодина
Статистика
Жорди Кодина - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1982 (44), Барселона
#13 | Вратарь
189 см | 81 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
5
-14
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
1' - 120'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
Был в запасе
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