Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Amar Ćatić - статистика

Завершил карьеру
#34 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Веен
23
1
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Веен
1 : 2
28.05.2024
Ян Регенсбург
69' - 90'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Веен
1 : 2
19.05.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
12.05.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Веен
0 : 1
05.05.2024
Хольштайн
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Веен
3 : 5
28.04.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Веен
0 : 2
13.04.2024
Фортуна
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Веен
0 : 1
31.03.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Веен
1 : 1
09.03.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Веен
1 : 2
23.02.2024
Падерборн
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
17.02.2024
Веен
57' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Веен
1 : 1
09.02.2024
Нюрнберг
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Веен
46' - 84'
49'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.12.2023
Веен
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
77' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Хольштайн
3 : 2
02.12.2023
Веен
1' - 38'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.11.2023
Веен
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Фортуна
1 : 3
03.11.2023
Веен
1' - 87'
26'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
1' - 78'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Веен
1 : 1
07.10.2023
Гамбург
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
2 : 0
30.09.2023
Веен
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
15.09.2023
Веен
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Веен
1 : 1
02.09.2023
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 1
27.08.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 1
04.08.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Веен
1 : 1
29.07.2023
Магдебург
69' - 90'
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
3
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
8
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+