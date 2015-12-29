Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кенвин Джонс - статистика

Завершил карьеру
5 октября 1984 (41)
#9 | Нападающий
187 см | 83 кг
Тринидад и Тобаго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
19
5
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 1
29.12.2015
Ноттингем Форест
1' - 65'
13'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
26.12.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.12.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Кардифф
3 : 2
15.12.2015
Брентфорд
1' - 90'
34, 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
2 : 2
12.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
1' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
2 : 2
28.11.2015
Бернли
1' - 89'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.11.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
2 : 0
07.11.2015
Рединг
1' - 77'
44'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 0
03.11.2015
Кардифф
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Кардифф
2 : 1
26.09.2015
Чарльтон
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
0 : 2
15.09.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
2 : 0
12.09.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
29.08.2015
Кардифф
1' - 70'
23'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
2 : 0
22.08.2015
Вулверхэмптон
1' - 57'
44'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 1
18.08.2015
Кардифф
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.08.2015
Кардифф
59' - 90'
Главные новости
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
6
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+