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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брентфорд
Кардифф - Брентфорд: обзор матча 15 декабря 2015
Кардифф
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
20'
Т. Уотт
34'
К. Джонс
90+3'
К. Джонс
69'
Д. Бидуэлл
86'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брентфорд
ГОЛ! 3:2!
К. Джонс
Пас отдал
Фабио
90'
+3
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Нун
89'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Э. Пилкингтон
87'
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Свифт
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
81'
79'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бидуэлл
Пас отдал
А. Джадж
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Т. Уотт
68'
62'
Замена
Хота
️️️️
К. Кершбаумер
62'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Т. Дьягурага
42'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
ГОЛ! 2:0!
К. Джонс
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Коннолли
23
Моррисон
21
Пелтье
2
Фабио
32
Роллс
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
12
Нун
32
Уотт
9
Джонс
3-5-1
27
Баттон
6
Тарковски
5
О'Коннелл
21
Бидуэлл
31
Джадж
18
Вудс
23
Йеннарис
8
Дьягурага
26
Вибе
8
Свифт
13
Пилкингтон
2
Мэлони
2
Мэлони
13
Пилкингтон
32
Уотт
20
Мэйсон
20
Мэйсон
32
Уотт
12
Нун
10
Амеоби
10
Амеоби
12
Нун
7
Кершбаумер
24
Хота
24
Хота
7
Кершбаумер
8
Дьягурага
16
МакИкран
16
МакИкран
8
Дьягурага
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
Остались в запасе
Кардифф
Брентфорд
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
1
Джек Бонхэм
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Кардифф - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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