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Леонардо Таламонти
Статистика
Леонардо Таламонти - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1981 (44)
| Защитник
183 см | 77 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
07.03.2010
Удинезе
1' - 23'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0 : 1
21.02.2010
Кьево
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
0 : 0
14.02.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 0
07.02.2010
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 0
31.01.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 0
24.01.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 2
20.01.2010
Аталанта
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3 : 0
17.01.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
1 : 0
10.01.2010
Аталанта
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0 : 2
06.01.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1 : 1
13.12.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 0
06.12.2009
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 2
29.11.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
0 : 2
22.11.2009
Аталанта
87' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 5
07.11.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
3 : 0
01.11.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
1 : 0
28.10.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
65' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Бари
4 : 1
20.09.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
13.09.2009
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 1
30.08.2009
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 0
23.08.2009
Аталанта
Был в запасе
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