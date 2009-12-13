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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 13 декабря 2009
Аталанта
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Интер
81'
С. Тирибокки
15'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Желтая карточка
С. Падоин
ГОЛ! 1:1!
С. Тирибокки
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Т. Гуаренте
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Милито
Замена
Н. Мадонна
️️️️
Д. Беллини
Замена
Д. Станкович
️️️️
М. Балотелли
Вторая желтая
У. Снейдер
Замена
С. Тирибокки
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Желтая карточка
Г. Гарич
Желтая карточка
У. Снейдер
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
4-4-2
40
Коппола
6
Беллини
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Гарич
0
Де Ашентис
19
Падоин
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
99
Аквафреска
9
Чераволо
4-2-1-3
20
Сезар
13
Майкон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
45
Балотелли
6
Беллини
2
Мадонна
2
Мадонна
6
Беллини
17
Гуаренте
26
Касерта
26
Касерта
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
90
Тирибокки
90
Тирибокки
33
Феррейра-Пинто
22
Милито
8
Мотта
8
Мотта
22
Милито
45
Балотелли
5
Станкович
5
Станкович
45
Балотелли
Остались в запасе
Аталанта
Интер
16
Иван Радованович
ОП
47
Андреа Консильи
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
47
Андреа Консильи
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аталанта - Интер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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