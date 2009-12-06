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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 06 декабря 2009
Фиорентина
06.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
26'
Х. Варгас
89'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Замена
️️️️
С. Тирибокки
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
Т. Гуаренте
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Варгас
Замена
️️️️
Д. Де Ашентис
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Кролдруп
3
Дайнелли
29
Де Сильвестри
11
Сантана
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
9
Йоветич
19
Джилардино
4-3-3
47
Консильи
13
Гарич
20
Бьянко
13
Пелузо
17
Манфредини
17
Гуаренте
0
Де Ашентис
19
Падоин
9
Чераволо
99
Аквафреска
90
Тирибокки
11
Варгас
18
Гобби
18
Гобби
11
Варгас
9
Йоветич
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
9
Йоветич
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
17
Гуаренте
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
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