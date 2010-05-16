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Макс Тонетто
Статистика
Макс Тонетто - статистика
Завершил карьеру
18 ноября 1974 (51)
| Защитник
174 см | 71 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0 : 2
16.05.2010
Рома
70' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 1
09.05.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 2
25.04.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 2
18.04.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
11.04.2010
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
0 : 1
03.04.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2 : 1
27.03.2010
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
24.03.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
4 : 2
20.03.2010
Удинезе
90' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3 : 3
14.03.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
21.02.2010
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 1
08.11.2009
Рома
75' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 1
18.10.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
04.10.2009
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3 : 2
23.08.2009
Рома
Был в запасе
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