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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Рома
Бари - Рома: обзор матча 03 апреля 2010
Бари
03.04.2010, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Рома
19'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Рома
Желтая карточка
Э. Ривас
Замена
Р. Аллегретти
️️️️
Д. Де Вецце
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
А. Сесту
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Де Вецце
Замена
Э. Ривас
️️️️
П. Камата
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Бари
0
Иларио Ламберти
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
27
Эмануэль Ривас
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
5
Масиелло
19
Бонуччи
14
Бельмонте
10
Камата
80
Де Вецце
14
Гацци
27
Альварес
9
Кастильо
10
Баррето
4-3-3
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
18
Тони
10
Тотти
9
Вучинич
80
Де Вецце
78
Аллегретти
78
Аллегретти
80
Де Вецце
9
Кастильо
7
Сесту
7
Сесту
9
Кастильо
10
Камата
27
Ривас
27
Ривас
10
Камата
10
Тотти
4
Бриги
4
Бриги
10
Тотти
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
Остались в запасе
Бари
Рома
0
Иларио Ламберти
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Иларио Ламберти
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Бари - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сан Никола
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