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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 25 апреля 2010
Рома
25.04.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
13'
Ф. Тотти
52'
Д. Паццини
84'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Маннини
Замена
Э. Тестарди
️️️️
А. Кассано
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Кассетти
Замена
Л. Тони
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
Р. Циглер
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
С. Губерти
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Вучинич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
4-1-3-2
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
7
Писарро
20
Перротта
16
Де Росси
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
4-1-3-2
30
Сторари
6
Дзаури
5
Гастальделло
17
Луккини
3
Циглер
17
Паломбо
77
Семиоли
15
Поли
8
Губерти
99
Кассано
11
Паццини
27
Кассетти
11
Таддеи
11
Таддеи
27
Кассетти
20
Перротта
18
Тони
18
Тони
20
Перротта
99
Кассано
9
Тестарди
9
Тестарди
99
Кассано
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
8
Губерти
12
Тиссоне
12
Тиссоне
8
Губерти
Остались в запасе
Рома
Сампдория
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Кассано
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
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Сампдория
2 : 0
31.10.2026
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Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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