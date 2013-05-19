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Микеле Паолуччи
Статистика
Микеле Паолуччи - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1986 (40)
#9 | Нападающий
182 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
10
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2 : 1
12.05.2013
Сиена
69' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
75' - 90'
84'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
74' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 0
27.01.2013
Сиена
74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
1' - 64'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 2
13.01.2013
Сиена
41' - 90'
75'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
80' - 90'
87'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
85' - 90'
86'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
46' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
26.08.2012
Торино
Был в запасе
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